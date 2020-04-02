Опубликован рейтинг лучших дешевых смартфонов на Android в 2020 году

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02.04.2020, 19:30, Разное

Аналитики издания Androidcentral опубликовали список лучших дешевых смартфонов, оснащенных ОС Android, доступных на рынке на данный момент. После анализа производительности и стоимости первое место было отдано Moto G7.
Если же учитывать качество оболочки ОС и её адаптивность, то здесь равных нет Google Pixel 3a. Самая лучшая «начинка» среди бюджетных гаджетов у Samsung Galaxy A50. Наиболее высокое качество сборки – Nokia 7.2: при этом, девайс не сильно автономный и производительный по сравнению с остальными бюджетными устройствами. Moto G7 Power – самый автономный смартфон в рейтинге и оснащен батареей на 4300 мАч.

Лучшим выбором в сегменте гаджетов ценой до 100 долларов эксперты считают Nokia 5. Moto G8 Plus является эксклюзивом для Китая, поэтому победил в номинации самого оптимального выбора гаджета, не доступного в США. Стоимость смартфона – около 230 долларов. Общий лидер при учете всех характеристик – Moto G7, оснащенный чипсетом Snapdragon 632 и 4 Гб ОЗУ.



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