Власти Москвы продлили все ограничения из-за коронавируса до 1 мая

02.04.2020, 19:16, Новости дня

В Москве все ранее введенные в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 г. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.

Мэр уточнил, что, в частности, продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями – самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. «Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется», – сообщил он.

«Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. По режиму работы рекреационных территорий – до 1 мая 2020 г. запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 г., при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных», – сообщил Собянин.

Продолжат работать медицинские организации и аптеки; продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости; банки; организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы; организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса; а также непрерывно действующие организации (предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других).

Разрешено работать органам госвласти и другим предприятиям и организациям, если их деятельность не приостановлена указом мэра. «Но при этом они должны своими решениями определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто: работает непосредственно на рабочих местах; трудится в дистанционном режиме; временно не работает с сохранением зарплаты», – сообщил Собянин.

Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы.

Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», – сказал Собянин.

«Опасность распространения COVID-19 – уже не теория. Это – наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни. Главный удар приходится по пожилым, но болезнь не щадит людей всех возрастов», – обратился мэр к москвичам.

«Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса. И очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан. Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни», – заключил градоначальник.