Мнение: “Выходные” до конца апреля

02.04.2020, 19:16, Разное

1. "Выходные" в России продлили сразу до конца апреля с возможностью сокращения "выходного" периода, если ситуация улучшится.

2. Заработные платы на период "выходных" будут компенсированы, плюс будут предприняты другие меры, чтобы недопустить заваливания экономики.

3. Пик эпидемии в России не пройден и еще только предстоит.

PS. Кто как планирует "отдыхать" в апреле?