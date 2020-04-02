«Поумнели и сидим дома строем»

02.04.2020, 19:15, Разное

1 апреля «Новой» исполнилось 27 лет. Это всегда было поводом выпить и выпустить специальный выпуск. Теперь для нас каждый номер — специальный. Мы учимся делать газету на удаленке. Раньше казалось невозможным, но три четверти наших сотрудников, оставшихся дома в «самоизоляции», по-прежнему делают 24 полосы. Они передают вам, дорогие читатели, не только пламенные печатные тексты, но и огненные приветы. Температура — 36,6.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

ТАТЬЯНА БРИЦКАЯ,

СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В ЗАПОЛЯРЬЕ:

— Самоизоляция для собкора, у которого в поле зрения шесть регионов от Мурманска до Ямала, непривычна. Удивительнее всего просыпаться не в самолете, поезде, тундре, тайге, палатке, ординаторской, а дома.

Работа перекочевала в интернет и телефон. Когда вся жизнь на удаленке, не приходится особенно перестраиваться. Ребенок тоже учится на удаленке уже год — в этом смысле нам легче привыкнуть к режиму самосохранения, чем коллегам, которые «живут» в редакции.

Есть, правда, и кое-что новое: никогда не умела шить, по труду имела твердую тройку, а вот поди ж ты, наделала масок за неимением в аптеках фабричных. Дизайн, правда, не мой, а Древарха — архангельского блаженного, покинувшего Россию после репрессий на Шиесе. Зеленый образ человека-дерева он оставляет повсюду как автограф. Смысл этого знака прост и актуален: цивилизация только кажется нам устойчивой, но когда приходит шторм, мы понимаем, что человек — никакой не покоритель Вселенной, а лишь ее частица.

Выжить и понять себя можно, присмотревшись к природе, обняв свое дерево, оторвав нос от клавиатуры — и заглянув в небо через его шумящую листву. И все тогда снова будет хорошо.

МАРИЯ ЕПИФАНОВА,

СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В СТРАНАХ БАЛТИИ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ:

— Еще 10 марта мы с коллегами (у нас тут действует региональное отделение «Новая газета — Балтия») обсуждали одно мероприятия, которое запланировали на апрель.

Довольно уверенно обсуждали: в Латвии в тот момент было зарегистрировано меньше 20 случаев заболевания. А уже 11 марта правительство объявило меры карантина: школы и университеты закрыты, все мероприятия отменены, выходить на улицу можно, но лучше минимально, по возможности перейти на удаленку. В воскресенье добавились новые меры: больше двух не собираться.

Так что сидим на карантине уже третью неделю. Я работала по большей части из дома и до эпидемии, поэтому в моей жизни не многое поменялось. Из окна, конечно, стало смотреть грустнее: все закрыто, людей почти нет. Но сейчас это и к лучшему.

АЛЕКСАНДР МИНЕЕВ,

СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» В БРЮССЕЛЕ:

Заступил на вахту самоизоляции на две недели раньше московских коллег. Из дома выхожу без пропуска и без иной бумаги. Не требуется. Остались в другой жизни ралли экспромтом за день до Средиземного моря. Но по городу перемещаюсь свободно, правда, с некоторых пор только пешком или на машине. Собственно, а куда перемещаться. Пресс-центры в ЕС, даже в НАТО, закрыты, на круглые столы не приглашают. И в гости тоже, даже на дни рождения. Не говоря уже о приемах и коктейлях: прощай, светская жизнь!

Пивные закрылись, и Брюссель утратил смысл.

Рестораны и устричные – тоже. Остается очередь в супермаркете — тупо по разметке, полтора метра интервал. Э-э-х.

ДАРЬЯ КУДРИНА,

РЕДАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:

— Вынужденные каникулы в нашей редакции работы не убавили. Скорее наоборот. Зато сэкономленное, например, на дорогу время наш SMM-отдел теперь может потратить на то, чтобы больше и чаще общаться с вами, нашей дорогой аудиторией.

В самоизоляцию я уехала на малую родину. Здесь у меня живет главный способ борьбы с хандрой, который вы видите на переднем плане. Это не только мопсотерапия, но и возможность хотя бы на полчаса выйти из дома, пусть и не отходя дальше 100 метров.

НАДЯ МИРОНЕНКО,

РЕДАКТОРКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:

Дома работать тревожнее. В воскресенье с утра было еще ничего, но потом по району проехала машина с громкоговорителем, из которой голосом Левитана призывали сидеть дома. Звучало, как начало апокалипсиса. На следующий день дворы патрулировали только снегоуборочные машины. Снегопад и резко -3, уже ни у кого не осталось желания выходить из дома.

Сейчас стриминги стали открывать бесплатный доступ к сериалам и книгам. Вот все пишут: я посмотрел то, прошел новый онлайн-курс, занялся китайским и прочитал роман на французском. А я…. даже посуду не успеваю помыть (Мир, остановись, пожалуйста!) С утра — сразу за компьютер проверять новости, потом иду умываться и ставить чайник. Уведомления включены на максимум, весь день проводишь в одной примерно позе (на попе).

Жалко у меня нет собаки, но я думаю начать выгуливать кота.

Мне не хватает живого общения и нашего дружного ньюсрума. Супер одиноко, если честно. Единственный плюс — можно громко слушать музыку и петь. В субботу у меня урок вокала по скайпу. Мой джазовый колледж тоже на карантине. Отправляем партитуры теперь по почте. Такие делишки.

АНДРЕЙ ЗАЯКИН,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ:

— Поскольку в самый разгар эпидемии в моем доме в Якутске случился взрыв и пожар (в моей семье никто не пострадал, но как все не рухнуло — я до сих пор удивляюсь), я не стал отменять заранее запланированный отпуск (хотя уже подумывал) и поехал самоизолироваться на родину — и помогать разбираться с последствиями происшедшего.

В принципе, Республика Саха (Якутия) — это правильное место для самоизоляции. На каждого жителя приходится три квадратных километра территории. К этому моменту в республике на карантине была уже чуть ли не половина правительства. Вирус в Якутию привез глава Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов, вернувшийся из Швейцарии, который по долгу службы, видимо, собирался перезаразить весь коллектив предприятия.

С 28 марта в Якутске закрылись все непродовольственные магазины. Некоторые продовольственные сократили часы работы. Северо-восточный федеральный университет еще двумя неделями ранее перешел на удаленное преподавание. В институтах Якутского научного центра РАН сотрудникам старше 65 лет было настоятельно предложено работать на дому.

В 19.00 в понедельник 30 марта примерно в половине окон администрации главы и правительства Республики Саха горел свет. Говорят, автобусы ходят раз в час. Не знаю, перемещаюсь пешком и на лыжах. На фото я без маски, так как в радиусе двух километров людей практически нет.

ЕКАТЕРИНА МАРТЫНОВА,

КОРРЕСПОНДЕНТКА ДАТА-ОТДЕЛА:

Я сижу в самоизоляции с перерывами на вылазку в редакцию уже почти две недели. За это время, как и большинству моих коллег, мне пришлось освоить работу в домашних условиях. Не буду врать — работать на дому мне удается тяжело, но я придумала «рабочую» рутину, которая помогает войти в ритм. Утром я делаю зарядку (к слову, в обычные дни на нее совершенно не было времени), одеваюсь в «рабочую» одежду и делаю завтрак — в общем-то обыкновенное утро. Только с перемещением по одной комнате следующие n часов. К концу дня стараюсь успеть на онлайн тренировку, снимает тревожность. Еще круто помогает медитация, тоже еще одна привычка, на которую не хватало время в прежние времена.

ЕЛИЗАВЕТА КИРПАНОВА,

КОРРЕСПОНДЕНТ ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»:

— Вчера поймала себя на мысли, что только мировая эпидемия смогла заставить меня появляться на кухне чаще, чем раз в день. Я начала больше готовить, заниматься спортом (заказала себе разные товары для фитнеса; надеюсь, они до меня дойдут) и читать книги, которые постоянно откладывала из-за работы, — все-таки от коронавируса и самоизоляции есть плюсы.

Конечно, с наступлением весны хочется больше времени проводить на улице, путешествовать, встречаться с родными и друзьями. Хорошо, что я живу с соседкой и котом Куличиком, — со скуки не умру (лайфхак: если совсем тоскливо, можно обсыпать щеки блестками — так работается чуть веселее, чем обычно).

АННА ЖАВОРОНКОВА,

СТАРШИЙ БИЛЬД-РЕДАКТОР:

— Как писал Фицджеральд в своем романе «Великий Гэтсби»: «Жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна».

В пятиэтажке напротив — 80 окон, к вечеру в 25% из них будет гореть свет. Два автобуса, что каждые полчаса проезжают мимо, сегодня перевезли 73 пассажира. Дворники метут улицу каждые два часа, а рабочие, которые меняют какие-то трубы во дворе, нарисовали 8 красных точек и один красный крест на земле под моим окном. Не знаю, что это значит, но немного пугает.

Смеркается. В восемь вечера к подъезду напротив придут трое мужчин. Они будут выпивать, а через час начнут ругаться. К десяти один из них уснет на лавке, а товарищи понесут его домой — в тот самый подъезд на четвертый этаж.

Снег растает, свет в окнах потухнет, и по-прежнему будет тихо.

ОЛЬГА МУСАФИРОВА,

СОБСТВЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ В КИЕВЕ:

— Теперь я снова пишу планы на день не в напоминалках телефона, а на листке формата А4, и вывешиваю это дело на месте непериодической домашней стенгазеты (есть у нас и такое развлечение.) Правда, начала путать вторник со средой. Вот пример.

Чтобы читатель не напрягал зрение: первый пункт, «текст об Авакове», уверенно вычеркнут — ​сдала. «Уборка в ванной и туалете, балконы, лампочка в гостиной, вытереть светильник на кухне» — ​видно, как задания перебрасывались отдельными недобросовестными членами семьи друг на друга, в итоге до балконов не добрался никто. Перенос на следующий день. «Подкормка всех цветов» — ​погорячилась, конечно. Не надо было разводить в таком количестве, за раз не одолеть. «Зарядка — ​качать пресс, растяжка, планка» — ​святое.

Потому что пункт «Котлеты» выполнен сразу за Аваковым, и вообще, в подобных объемах и ассортименте я не готовила еду, кажется, никогда. «Маникюр, педикюр, лечение ногтей» — ​покрытие шеллаком пришлось «срубить» самостоятельно, подручными средствами.

Салоны красоты давно на карантине, и когда ходишь босиком, ногти скребут о ламинат, как когти у кошки. Прогулки позволяем себе ближе к ночи: маски, солнцезащитные очки, перчатки, лыжные костюмы с капюшонами, — ​как на ограбление ларька.

Карантин по Украине продлен до 24 апреля.

P.S. Губы накрасила дома чисто для селфи.

ЛЕОНИД НИКИТИНСКИЙ,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ:

— Сидя дома с женой и котом, вспомнил анекдот-вопрос времен лекций по военной подготовке в университете: «Если вы, штатские, такие умные, то почему вы строем не ходите?» Вот теперь поумнели и строем сидим дома.

ПРОДОЛЖЕНИЕ