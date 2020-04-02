 

Олег Тиньков покидает пост главы «Тинькофф Банка» из-за рака крови

02.04.2020, 19:09, Разное

Один из самых богатых предпринимателей РФ Олег Тиньков рассказал о том, что из-за серьёзных проблем со здоровьем он принял решение покинуть пост главы основанного им «Тинькофф Банка». На сегодняшний день 52-летний бизнесмен проходит сложный курс лечения рака крови в клинике Великобритании, а потому сил и времени на решение рабочих вопросов у него попросту нет.
Об острой форме лейкемии, диагностированной в октябре предыдущего года, Олег Тиньков рассказал с месяц назад. Изначально основатель и председатель Совета директоров «Тинькофф банка» не хотел раскрывать свою болезнь, но в итоге всё же решил не утаивать правду. Большая часть времени бизнесмена уходит сейчас на борьбу с заболеванием, включая регулярное посещение врачей и химиотерапевтические курсы, поэтому он решил сделать выбор в пользу собственного здоровья и оставить работу в финансово-кредитном учреждении.

По словам Олега Тинькова, на то, чтобы уйти с занимаемой должности, ему понадобится времени около месяца. «Покинув пост, я смогу сосредоточиться на моём здоровье, так как именно оно на сегодняшний день является для меня главным приоритетом», – подчеркнул предприниматель.

Олег Тиньков также отметил: в этот непростой для него жизненный период он надеется на то, что с Божьей помощью и благодаря поддержке близких его организм справится с онкологическим заболеванием.



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