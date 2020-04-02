Лолита Милявская в 6-летнем возрасте стала жертвой сексуального домогательства

02.04.2020, 19:09, Разное

Популярная эстрадная исполнительница Лолита Милявская стала гостем YouTube-шоу «Что было дальше?». Певица поделилась историей из жизни, рассказав, что в 6-летнем возрасте была жертвой сексуального домогательства.

Как вспоминает Лолита Марковна, в детстве она была озорным ребёнком и нередко участвовала с друзьями в различных шалостях. Однажды, когда ещё ходила в первый класс, будущая знаменитость согласилась с другими ребятами что-то «своровать в универмаге». Милявская выбрала «объектом» обычную резинку, но затем решительность пропала, и она просто стояла возле прилавка, положив под него ладонь тыльной стороной вниз. Задумавшись, она не сразу обратила внимание, что в руке что-то есть, но потом почувствовала некий мягкий, схожий с пластилином предмет. Как оказалось, стоящий сзади Лолиты Милявской незнакомый житель положил в её ладонь свой половой орган.

Певица не скрывает, что сексуальное домогательство в столь юном возрасте было весьма неприятным, и после этого она ещё очень долго не задумывалась о близости с мужчиной, начав интимную жизнь примерно после 18 лет.