«Альянс врачей» обвинили в распространении фейков про коронавирус

02.04.2020, 19:08, Новости дня

Профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» заподозрили в распространении фейков о неготовности российских больниц к приему пациентов с коронавирусом.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии кардиологического диспансера в Перми Сергей Ковальчук опроверг информацию о том, что сотрудники диспансера якобы не обеспечены индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками, перчатками, защитными очками и так далее, передает «Ридус».

«Мы возмущены тем, что в соцсетях распространяется фейк о нашем учреждении. Защита медицинского персонала – для нас это безусловный приоритет. Абсолютно все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве. Заходя в отделение, где лежат больные с коронавирусной инфекцией, каждый сотрудник одет в индивидуальный защитный халат, шапочку, перчатки и высокие бахилы. В обязательном порядке использует респиратор и очки. Все это соответствует требованиям Министерства здравоохранения», – подчеркнул Ковальчук.

В то же время глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева обязана сейчас соблюдать карантин, поскольку ее мать и сестра недавно вернулись из путешествия в ОАЭ.

Однако, как информирует Telegram-канале-канал «Пермалион», Васильева продолжает передвигаться по Москве.

Отметим, что ранее «Альянс врачей» уже обвиняли в распространении фейков про коронавирус и в создании угрозы распространения заболевания.

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