Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР
02.04.2020, 19:08, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.
Лидеры обсудили возможное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также ее последствиями, включая итоги недавней видеоконференции лидеров «Большой двадцатки», сообщается на сайте Кремля.
Также стороны договорились координировать свои действия по вопросу возвращения в Россию находящихся в ЮАР россиян.
Напомним, 16 марта в Южно-Африканской Республике объявили в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса.
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