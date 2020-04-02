Путин провел телефонные переговоры с президентом ЮАР

02.04.2020, 19:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой.

Лидеры обсудили возможное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также ее последствиями, включая итоги недавней видеоконференции лидеров «Большой двадцатки», сообщается на сайте Кремля.

Также стороны договорились координировать свои действия по вопросу возвращения в Россию находящихся в ЮАР россиян.

Напомним, 16 марта в Южно-Африканской Республике объявили в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса.