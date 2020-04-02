Личное: Что будет завтра?

02.04.2020, 19:06, Разное

Вы знаете, я искренне радовалась, когда на всю страну показывали больницу в Коммунарке, куда свозили инфицированных коронавирусом.

Лещенко, Нарусова, друзья-товарки Ксюшади — с малейшим подозрением их всех везли в больницу, которая выглядит как отель 5 звёзд.



Фото: Соцсети

А потом, когда встал вопрос о госпитализации моей подруги, я вдруг узнала, что в Коммунарку просто так не попасть.

У вас коронавирус? Ну, вам тогда — в районную инфекционку. А Коммунарка — она не для вас.

Известные-богатые-знаменитые уроды притащили из своих Миланов коронавирус в Россию. Их лечат в «космической» больнице будущего, а вас, не выезжавших зарубеж, положат в коридор с облупившейся штукатуркой.

Что хуже всего, так это не ремонт и отделка. Важнее оснащение больниц, готовность врачей оказывать помощь, медикаменты, аппараты ИВЛ и так далее — всё то, чего, зачастую, в районных больницах и нет.

Посмотрите жуткое видео. Я настаиваю, вы должны его посмотреть:

Видео: Соцсети

Очевидно, что медсестра — на грани нервного срыва. Она боится за себя, за своих родных, за свою страну. Как вы думаете, какую она окажет вам помощь, если сама себя защитить не может?

А вот вам цитата корреспондентки МК, которая подцепила коронавирус. Цитаты — это то, что лучше всего отражает ужас происходящего:



– Если сейчас будет высокая температура, то мы вас заберём.

– В Коммунарку?

Она смотрит на меня, как наивного ребёнка: «Коммунарка забита «волосатыми лапами». Туда никого не пускают…»

Когда меня повели на рентген, я наконец увидела, что на самом деле людей хватает, все палаты заполнены, то есть лежат по два человека, некоторые – пожилые – спят, но в основном молодежь, лет до 35, они сидят за компьютерами. МК

И это — только начало эпидемии. Что будет дальше, буквально через пару недель, когда количество больных возрастёт на порядок, никто не знает.



Фото: Новая газета

«Поймите, аппараты ИВЛ — это только часть проблемы, — восклицает он. — У нас не закупают в нужном количестве препараты противовирусной терапии, у нас нет аппаратов ЭКМО (экстакорпоральная мембранная оксигенация — система искусственного кровообращения для пациентов с вирусной пневмонией.), у нас нет гемодиализа — то, что делают больным с коронавирусом в Москве и Коммунарке.

Однако самое главное, по его мнению, — отсутствие койко-мест и врачей-реаниматологов, которые в основном и работают с аппаратами ИВЛ. Он почти повторил вопрос своего коллеги Тарасова: «Где они возьмут столько реаниматологов, если пойдет поток?»

На сайте МГКБ в разделе вакансий врачей-реаниматологов пока не значится.

В течение последних лет власти города и области замалчивали проблемы в здравоохранении, которые после оптимизации нарастали, как снежный ком. Подобно экспресс-тесту, эпидемия коронавируса в несколько дней обнажила неподготовленность нашей медицины к испытаниям». Новая газета.

Конечно, больница в Коммунарке — это красиво. Но вот вы там никогда не окажетесь. Лев Лещенко, Игорь Николаев, Людмила Нарусова — эта современная больница для них.

Подавляющая же часть инфицированного населения или выздоровеет сама, вопреки всему, или умрёт, уж простите. Для меня очевидно, что наша система здравоохранения не справится с нарастающей эпидемией коронавируса.

Или вы считаете иначе?