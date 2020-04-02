Мнение: Почему России не удается остановить сланцевую промышленность США

02.04.2020, 18:55, Разное

«Нефтяная война» продолжается, и глава «Роснефти» Игорь Сечин намерен одержать в ней верх. По его словам, к концу 2020 года баррель вновь будет стоить в районе 60 долларов. Для этого «всего-то» надо убрать с рынка американскую сланцевую промышленность.

Насколько адекватны планы руководства компании?

Пока что все развивается самым негативным образом. Нефть марки WTI опустилась ниже 25 долларов за бочку, пробив отметку в 20 долларов. Специализированное информационное агентство S&P Global Platts предупреждает, что худшее еще впереди: прогнозируется снижение спроса на сырье на 16 миллионов баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs вовсе ожидают падение на 25 миллионов баррелей ежесуточно в апреле месяце.

На снижение потребления влияет пандемия коронавируса, меры борьбы с которой путем «социального дистанцирования» охватили уже 92% мирового ВВП. На этом фоне Саудовская Аравия идет на добивание: Эр-Рияд намерен увеличить экспорт черного золота» до уровня в 10,6 миллиона баррелей в сутки.

Для нефтяного рынка происходящее является настоящей катастрофой, и кому-то придется с треском уйти. Игорь Сечин полагает, что это будут США, считая, про при текущих ценах финансирование разработчиков сланцев будет невозможным. Доля правды в этом есть. По некоторым подсчетам, обанкротятся 70% американских компаний, работающих в данном секторе, треть их сотрудников останутся на улице. Но есть у этой медали и другая сторона.

Представитель IHS Markit Ltd Дэниел Ергин поясняет:

Компании становятся банкротами, но скалы не банкротятся. Когда все это встряхнется, появятся другие люди, которые будут разрабатывать сланец.

Слабые компании обанкротятся и будут скуплены несколькими более крупными, произойдет банальный передел рынка. Сам по себе сланцевый сектор США никуда не денется из-за его уникальности. В других странах невозможно приостановить добычу сланцев, поскольку это приведет к необратимым экологическим последствиям. В Соединенных Штатах породы настолько плотные, что их разрушений не произойдет, процесс добычи можно в любой момент остановить и возобновить без особого риска.

Производители сланцевой нефти будут вынуждены законсервировать большую часть скважин, сократив издержки. Когда кризис закончится, они восстановят добычу и отрасль заново возродится, став еще сильнее за счет укрупнения выживших игроков.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/197615.html