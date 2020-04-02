 

Мнение: Почему России не удается остановить сланцевую промышленность США

02.04.2020, 18:55, Разное

«Нефтяная  война» продолжается, и глава «Роснефти» Игорь Сечин намерен одержать в  ней верх. По его словам, к концу 2020 года баррель вновь будет стоить в  районе 60 долларов. Для этого «всего-то» надо убрать с рынка  американскую сланцевую промышленность.

Насколько адекватны планы руководства компании?

Пока что все развивается самым негативным образом. Нефть марки  WTI опустилась ниже 25 долларов за бочку, пробив отметку в 20 долларов.  Специализированное информационное агентство S&P Global Platts  предупреждает, что худшее еще впереди: прогнозируется снижение спроса на  сырье на 16 миллионов баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs вовсе  ожидают падение на 25 миллионов баррелей ежесуточно в апреле месяце.

На  снижение потребления влияет пандемия коронавируса, меры борьбы с  которой путем «социального дистанцирования» охватили уже 92% мирового  ВВП. На этом фоне Саудовская Аравия идет на добивание: Эр-Рияд намерен  увеличить экспорт черного золота» до уровня в 10,6 миллиона баррелей в  сутки.

Для нефтяного рынка происходящее является настоящей  катастрофой, и кому-то придется с треском уйти. Игорь Сечин полагает,  что это будут США, считая, про при текущих ценах финансирование  разработчиков сланцев будет невозможным. Доля правды в этом есть. По  некоторым подсчетам, обанкротятся 70% американских компаний, работающих в  данном секторе, треть их сотрудников останутся на улице. Но есть у этой  медали и другая сторона.

Представитель IHS Markit Ltd Дэниел Ергин поясняет:

Компании  становятся банкротами, но скалы не банкротятся. Когда все это  встряхнется, появятся другие люди, которые будут разрабатывать сланец.

Слабые  компании обанкротятся и будут скуплены несколькими более крупными,  произойдет банальный передел рынка. Сам по себе сланцевый сектор США  никуда не денется из-за его уникальности. В других странах невозможно  приостановить добычу сланцев, поскольку это приведет к необратимым  экологическим последствиям. В Соединенных Штатах породы настолько  плотные, что их разрушений не произойдет, процесс добычи можно в любой  момент остановить и возобновить без особого риска.

Производители  сланцевой нефти будут вынуждены законсервировать большую часть скважин,  сократив издержки. Когда кризис закончится, они восстановят добычу и  отрасль заново возродится, став еще сильнее за счет укрупнения выживших  игроков.    

Источник https://narodreporter.livejournal.com/197615.html

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк: “Убеждена, при нашей общей поддержке мама поправится!”

17.03 / Женатого Сергея Жигунова заподозрили в романе с «копией» Анастасией Заворотнюк

05.03 / Мнение: Два самолета. Два суда. Один МИД

02.04 / Названы наиболее популярные ОС и браузеры в марте 2020 года

06.03 / Мнение: Идлиб и Донецк

12.03 / Мнение: О том, как Владимир Путин расколол и нагнул сверхдержаву

18.02 / Лигу плющат

15.03 / Концерт Агутина в Crocus City Hall прервали из-за плохого самочувствия барабанщика

31.03 / В мире: На борьбу с пандемией призвали мировое правительство

14.03 / Мнение: Последние этапы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска