12% украинцев предложили неоплачиваемый отпуск на время карантина – опрос

02.04.2020, 18:54, Новости дня

12% украинцев, которые во время карантина продолжают работать, предложили выйти в неоплачиваемый отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

3% опрошенных столкнулись с проблемой невыплаты зарплаты, еще 2% предложили уволиться по сокращению. 6% рассказали, что им предложили согласиться на снижение зарплаты.

Согласно опросу, у 79% опрошенных ни одной из выше перечисленных проблем пока не возникало.

Исследование проводилось с 27 по 30 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине, по информации Минздрава на 10.00 2 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 804 человек, из них 13 вылечились, а 20 умерли.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 962 тыс., из них более 203 тыс. выздоровели, а 49 236 человек умерли.