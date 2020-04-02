Фельштинский: Трамп предпринимает попытки искусственно поднять цену на нефть и тем самым помочь Путину выкрутиться

02.04.2020, 18:54, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину приходится решать свои стратегические задачи, пока американский президент Дональд Трамп находится в Белом доме. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил российско-американский историк, автор книги “ФСБ взрывает Россию” Юрий Фельштинский.

“Способна ли российская экономика выдержать столь сильно упавшую цену на нефть? Думаю, никто этого не знает. Во времена Бориса Ельцина, в начале 1990-х, цена на нефть составляла около $12 за баррель. Это было одной из причин крайне тяжелого положения российской экономики и правительства Ельцина. С конца 1990-х цена на нефть постепенно росла. Это имело отношение не к режиму в России и не к приходу Владимира Путина к власти, а к глобальному росту цен на сырье на мировом рынке. К сожалению, каждый раз, когда цена на нефть поднималась выше $100 за баррель, Кремль использовал нефтяные деньги для развязывания войн. Так было в 2008 году, когда РФ вошла в Грузию, и в 2014 году, когда Россия вошла в Украину. Соответственно, можно ожидать, что сейчас, при упавшей цене на нефть, внешнеполитическая активность России снизится”, – сказал историк.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает попытки поднять цену на нефть и, таким образом, помочь российскому президенту выкрутиться.

“Есть два серьезных обстоятельства, которые делают нынешнюю ситуацию абсолютно непрогнозируемой: первое – коронавирус; второе – нахождение Трампа в Белом доме. Может оказаться, что Трамп там последний год. Если Трамп проиграет выборы, Путин лишится своего союзника. Поэтому Путину приходится решать свои стратегические задачи, пока Трамп находится в Белом доме. Сможет ли он это сделать при сильно упавших ценах на нефть и пандемии коронавируса, не знаю. Может быть, эта пандемия Путину кажется серьезным союзником для достижения каких-то его целей. Мы и видим, как в последние дни Трамп предпринимает открытые и, я бы даже считал, рискованные лично для него, противоречащие интересам Соединенных Штатов и американского народа попытки искусственно поднять цену на нефть и тем помочь режиму Путина выкрутиться из сложившейся сложной ситуации, в которую Путин попал из-за нефтяной войны с Саудовской Аравией”, – подчеркнул Фельштинский.

По его мнению, снижая цены на нефть, Саудовская Аравия не столько стремится давить на Россию, сколько стремится подорвать экономику Ирана.

“Нужно понимать, что решение Саудовской Аравии не снижать добычу нефти и, таким образом, понизить на нее цену связано не только с желанием Саудовской Аравии увеличить свою долю на мировом нефтяном рынке и подавить конкурентов, но, главное, нанести экономический удар по своему главному стратегическому внешнеполитическому противнику – Ирану, для которого нефть – единственный серьезный источник получения валюты. Снижая цены на нефть на мировом рынке (чему по случайному стечению обстоятельств ощутимо помог коронавирус), Саудовская Аравия наносит по Ирану мощнейший экономический удар, сравнимый с открытыми военными действиями”, – подытожил историк.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации, в том числе Россией, продолжала действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила вступить в “тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. В то же время Россия не планирует наращивать добычу нефти.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

30 марта цена на нефть марки WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ночью баррель нефти WTI торговался на уровне $19,98. По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена нефти барреля Brent с поставкой в мае упала до $23,39. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $26,73.