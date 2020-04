Цена нефти Brent выросла, в течение дня баррель торговали по $36

02.04.2020, 18:54, Новости дня

Стоимость барреля нефти эталонной марки Brent в течение дня существенно выросла и достигала $35,99, об этом свидетельствуют результаты торгов, которые в реальном времени публикует ru.investing.com.

К 19.00 по Киеву цена ближайшего фьючерса опустилась до $30,45 за баррель.

1 апреля торги на Лондонской бирже остановились на отметке $22,76. Тенденция к росту цен наблюдается с 31 марта.

Колебания на нефтяном рынке происходят на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. Президент США Дональд Трамп 2 апреля написал в Twitter, что провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. По словам главы Белого дома, общее сокращение добычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.

…..Could be as high as 15 Million Barrels. Good (GREAT) news for everyone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Падение цен на нефть продолжалось с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, а 30 марта фьючерсы торговали по $18.

Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка.