 

Глава парламента Ирана заразился коронавирусом

02.04.2020, 18:53, Новости дня

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заразился новым коронавирусом, информирует телерадиокомпания IRIB со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента.

«После появления ряда симптомов председатель парламента прошел тестирование на коронавирус. С учетом положительного результата (анализа) в данный момент он помещен в карантин и проходит лечение», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом». 



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