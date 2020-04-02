Учёные: Карантин в одиночестве может быть опасен для психического и физического здоровья человека

02.04.2020, 18:53, Разное

Результаты метаанализа почти полутора сотен исследований относительно психосоматики одиночества, проведённого около 10 лет назад американскими учёными из Brigham Young University, подтвердили, что социальная изоляция, в том числе карантин, может быть опасна для психического и физического здоровья человека.

Ещё в 1979 году американские исследователи на протяжении 9 лет наблюдали за 7 тысячами жителей Калифорнии с примерно одинаковым уровнем жизни, состояния здоровья, физической активности и других факторов. За время наблюдений специалисты пришли к выводу, что у людей с низкими социально-общественными связями смертность была выше. Впоследствии этот результат подтвердился метаанализом, автором которого является учёный-психолог Джулиан Холт-Лунстед. Одиночество отрицательно влияет на психологическое здоровье и делает человека восприимчивее перед инфекционными заболеваниями.

Опираясь на данные выводы, Холт-Лунстед рекомендует в период карантина одиноким людям не закрываться в себе и искать способы общения с окружающими. В этом могут помочь социальные сети, мессенджеры, групповые чаты, где можно общаться с новыми и старыми знакомыми. Ещё одним из способов является размещение в Сети объявления о предоставлении удалённой помощи. Таким образом можно найти виртуального собеседника, скрашивающего часы одиночества, информирует сайт «Грипп.UA».