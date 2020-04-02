 

Дороги в Нижегородской области получат термопластиковую разметку

02.04.2020, 18:53, Новости дня

Термопластиковая разметка в 2020 году будет нанесена на 1,2 тыс. километров дорог Нижегородской области, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Это будет осуществлено по программе «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, на 4,5 тыс. км дорог разметка будет нанесена краской, информирует НТА-Приволжье со ссылкой на региональное правительство.

«Надеюсь, что эти меры позволят нам повысить безопасность дорожного движения в регионе», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что в нынешнем году запланировано увеличение объемов работ по сравнению с прошлым годом. Так, в минувшем году было нанесено 473,621 км горизонтальной разметки термопластиком и 5203,124 км – краской.

Важно, что разметка будет наноситься во всех районах и городских округах. В бюджете на названные цели предусмотрено около 200 млн рублей.

Напомним также, по инициативе Глеба Никитина в связи с аномальной зимой было принято решение, помимо нацпроекта, увеличить на 650,7 млн рублей субсидии бюджетам муниципалитетов на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения.

Ранее сообщалось о том, что нижегородские ученые создали интеллектуальную систему помощи водителям на дорогах без разметки.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.



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