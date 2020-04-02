Грузинские власти надеются на компромисс с церковью

02.04.2020, 18:50, Новости дня

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал верующих по возможности молиться дома, хотя на текущем этапе он воздерживается от комментариев, касается или нет эта рекомендация Пасхи, которую в этом году православные христиане отмечают 19 апреля.

«Когда можно исполнить религиозные ритуалы дома, давайте делать это дома. Это главная рекомендация… Не хочу сейчас говорить о праздниках, так как до этого остается еще три недели», — заявил глава правительства, и при этом пояснил, что между властями и Грузинской Православной Церковью (ГПЦ) есть коммуникация и что он надеется на компромисс.

«Мы очень хорошо понимаем роль Церкви. Я уверен, что и Церковь понимает роль государства и его непосредственную обязанность заботиться о здоровье и жизни человека. Это тот постулат, на основе которого мы должны достичь определенных компромиссов», — заявил 2 апреля грузинский премьер.

В Грузии с 31 марта действует комендантский час и объявлен режим всеобщего карантина, который помимо ряда других запретов, также запрещает собрания более трех человек. Данные меры были приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Делая заявление об ужесточении мер по сдерживанию эпидемии, премьер-министр Грузии Георгий Гахария еще 30 марта заявил, что в вопросах соблюдения правил карантина правительство найдет компромисс с Грузинской Православной Церковью, которая в первой половине апреля отмечает важные православные праздники, которым сопутствуют массовые ночные богослужения.

В тот же день, 30 марта, Гахария провел встречу с Патриархом-Католикосом Всея Грузии Илией Вторым в его тбилисской резиденции. На следующий день Илия Второй распространил заявление, в котором не говорится о соблюдении верующими комендантского часа или же изменении обряда причастия с одного потира.

Послание Патриарха

При этом глава ГПЦ рекомендует прихожанам, имеющим проблемы со здоровьем или же входящим в группу риска из-за возраста, а также тем, особенно озабочен угрозой заражения вирусом, оставаться дома.

В послании Илии Второго говорится, что на данном этапе в церкви должны находиться только духовные лица, певчие и стихароносцы, а в больших соборах — ограниченное число прихожан, остальная часть паствы должна молиться во дворах храмов с соблюдением необходимой дистанции. В то же время в маленьких храмах литургия разрешена под открытым небом на временно установленном алтаре.

«Духовная пища важна и необходима не меньше плотской; поэтому невозможно закрыть дверь храма, и она будет открыта для тех, кто желает прийти в церковь, чтобы получить Божью благодать и духовно укрепиться», — сказано в заявлении грузинского Патриарха.

Примечательно, что российский Патриарх Кирилл 29 марта призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов и «строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России».

Социальное дистанцирование

По состоянию на 2 апреля в Грузии инфицированы коронавирусом 130 человек, при этом 26 из них уже выздоровели. Фатальных случаев в результате заражения COVID-19 в Грузии пока не было.

Как заявил 2 апреля на специальном брифинге заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, соблюдение дистанции является единственным способом замедлить эпидемию.

«Это касается всех: верующих, атеистов, антицерковников – наш призыв относится ко всем. Мы должны воздержаться от любого массового контакта, социальная дистанция — единственный способ контролировать рост случаев, чтобы в день у нас было не по 100, а по 10 случаев, как это происходит сейчас», — заявил Имнадзе.

По сравнению с соседними странами, грузинские показатели по-прежнему относительно низкие. Так, в Армении — 663 инфицированных коронавирусом, из них 33 выздоровели и 4 умерли, в Азербайджане — 400 случаев COVID-19, из них 26 пациентов выздоровели и 5 скончались, в России — 3548 подтвержденных фактов заболевания, с 235 случаями излечения и 30 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 15,679 инфицированных COVID-19, из них 333 выздоровели, и 277 — умерли.

Мнение эксперта

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия не исключает, что на фоне опасности распространения COVID-19, введение в Грузии комендантского часа могло быть вызвано желанием властей предотвратить массовые контакты людей в церквях накануне активного богослужения, предшествующего Пасхе.

Хотя, как говорит политолог, эта мера властей в отношение ГПЦ пока что «не сработала».

Нодия отмечает, что, судя по противоречивым заявлениям духовенства, среди священнослужителей нет единства мнений по поводу изменения формы богослужения. При этом, по мнению эксперта, очевидно, что в ГПЦ пока возобладала точка зрения сторонников бескомпромиссной позиции.

«После введения всеобщего карантина и комендантского часа, по всей Грузии были оштрафованы сотни людей, включая за собрание, превышающее трёх человек. Но это правило не коснулось прихожан. Такой избирательный подход показывает то, что власти, по крайней мере пока, находятся в режиме уступок, что скорее всего вызвано желанием не растерять электорат, значительная часть которого признает главным авторитетом лишь ГПЦ», — резюмировал Гия Нодия в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».