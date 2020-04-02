Россия допускает возможность возобновления нефтяных переговоров с Саудовской Аравией

02.04.2020, 18:50, Новости дня

Российский министр энергетики Александр Новак в четверг заявил, что Москва, возможно, возобновит нефтяные переговоры с Саудовской Аравии, сорвавшиеся в прошлом месяце, что вкупе с новым коронавирусом привело к снижению цен на нефть до минимума 18-летней давности.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Новак также сказал, что Россия продолжит обсуждение ситуации на нефтяных рынках с США.

«Это один из вариантов, и мы при необходимости не исключаем такой вариант развития событий», – отметил министр, говоря о вероятности возобновления переговоров с Саудовской Аравией.

С января цены на нефть упали почти на 70 процентов на фоне снижения спроса из-за введения мер по сдерживанию коронавируса и наводнения рынка саудовской и российской нефтью после того, как странам не удалось достичь договоренности о сокращении объемов добычи.

Во вторник министр энергетики США Дэн Бруйетт обсудил ситуацию на нефтяном рынке с Новаком. Они договорились проводить обсуждения с участием других крупных производителей и потребителей нефти.

Разговор состоялся на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин в телефонной беседе договорились поручить своим министрам энергетики обсудить кризис на мировом рынке нефти.

«Мы договорились быть в постоянном контакте, что нам нужно вырабатывать совместные меры, которые бы в ближайшее время могли способствовать стабилизации рынка», – сказал в четверг Новак.