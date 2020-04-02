 

Нефть подорожала на 40% после телефонного разговора Трампа и саудовского принца

02.04.2020, 18:48, Новости дня

Мировые цены на нефть на торгах в четверг перешли к резкому росту после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и РФ сократят добычу нефти.

По состоянию на 17.46 (мск) цена нефти Brent растет на 23,36% – до 30,52 доллара за баррель. А минутами ранее цена Brent подскочила на 40%, до 35,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости». 

В свою очередь цена нефти WTI выросла на 24,86% – до 25,36 доллара за баррель.

Кроме того, вслед за нефтью подскочил рубль. Курс доллара расчетами «завтра» к 17.47 (мск) падает на 1,05 рубля – до 77,74 рубля. При этом курс евро снижался на 1,72 рубля – до уровня 84,59 рубля. 

Отмечается, что до скачка рынка нефти доллар прибавлял около 20 копеек, евро снижался на 50 копеек.

Между тем объем торгов на рынке акций РФ в марте вырос на 48,8% (до 98,8 трлн рублей) и стал рекордным за всю историю торговой площадки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на сокращение добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии на 10 млн баррелей.



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