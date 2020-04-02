 

Минэнерго увеличило прогноз по производству СПГ к 2035 году

02.04.2020, 18:48, Новости дня

Министерство энергетики пересмотрело прогноз по производству сжиженного природного газа (СПГ) в РФ до 80-140 млн т (ранее 70-82 млн т), следует из проекта обновленной энергостратегии РФ до 2035 года.

Прогноз роста объема экспорта СПГ к 2035 году также пересмотрен в сторону увеличения с 112,9-129,6 млн тонн условного топлива до 124,2-217,4 млн тонн. Кроме того, увеличен максимальный прогноз по добыче газа к 2035 г. до 1 трлн куб м, передает ТАСС.

Минэнерго в обновленный документ стратегии включило и создание на Ямале и Гыдане СПГ-кластера в список мер по развитию производства СПГ.

План добычи газа в РФ повышен до 860-1000 млрд кубов в год к 2035 году с ранее планировавшихся 850-924 млрд кубов.

Обновленная энергостратегия предусматривает, что цены на нефть в среднесрочной перспективе будут определяться целым рядом факторов, в том числе ситуацией с пандемией коронавируса. Документ допускает до 2035 года продолжение скоординированных действий стран-экспортеров нефти для регулирования рынка.

При этом, согласно энергетической стратегии, РФ видит предпосылки для снижения предложения нефти в мире после 2020 года, в том числе из-за отработки самых эффективных запасов.

Снижение предложения нефти в мире после 2020 г потребует роста инвестиций в шельфовые и другие проекты и может вызвать рост цен, говорится в документе.

Также РФ ожидает завершения формирования глобального рынка газа в среднесрочной перспективе, выравнивания цен в разных регионах мира.

В пресс-релизе Минэнерго говорится, что правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года.

Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.



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