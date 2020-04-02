В Москве за нарушение режима самоизоляции ввели штрафы в 4-5 тысяч рублей и грозят арестом автомобилей

02.04.2020, 18:45, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о крупных штрафах за нарушение жителями города режима самоизоляции, сообщает “Интерфакс”.

Поправки, которые внесены в КоАП Москвы, грозят гражданам, которые не соблюдают требования властей в рамках режима повышенной готовности и нарушают режим самоизоляции, штрафом в размере 4 тысяч рублей. Если правонарушение совершено не впервые или с использованием транспортного средства, штраф составит уже 5 тысяч рублей, а автомобиль при этом могут забрать на штрафстоянку. Вычислять нарушителей карантина власти собираются через уличные и подъездные системы видеонаблюдения.

Также штрафовать будут должностных и юридических лиц, если они не дали своим сотрудникам возможность соблюдать режим самоизоляции. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

Новые штрафы будут применять, если в действиях (или бездействии) человека нет уголовно наказуемого деяния, и они не влекут административной ответственности. Если же она есть (то есть, к примеру, человек кого-то заразил), то согласно новым поправкам, нарушителя карантина могут оштрафовать уже на сумму от 500 до 700 тысяч рублей либо лишить свободы на срок до двух лет.

Если умер хотя бы один человек, то штраф возрастет до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы составит от 3 до 5 лет. До семи лет тюрьмы может грозить тем, по чьей вине умерли два человека и более.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил из-за коронавируса “нерабочий режим” в России до конца апреля и дал в его рамках расширенные полномочия региональным властям по введению режима чрезвычайной ситуации. Именно региональные власти с этого момента могут определять, какие именно предприятия будет работать в этот месяц, а какие нет, и какие именно ограничительные меры для людей будут вводиться в регионе в это время.