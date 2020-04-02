 

В Алматы на карантин закрыли целый микрорайон, где живут 20 тысяч человек

02.04.2020, 18:45, Новости дня

В казахстанском Алматы закрыли на карантин большой жилой комплекс “Арман Асыл”: там обнаружили второй случай заражения коронавирусом, сообщила управляющая комплексом компания.  

В “Арман Асыл” живут примерно 20 тысяч жильцов: в него входит 21 дом с 72 подъездами, в которых находятся более 5 тысяч квартир. 28 марта карантин был введен только в одном подъезде этого ЖК – после того, как у одной из живущих в нем девушек был обнаружен COVID-19. 

“В целях безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции уполномоченными органами принято решения закрыть “Асыл Арман” на карантин. Разрабатываются меры по обеспечению населения продовольствием, товарами первой необходимости и медицинскими услугами. Прошу всех сохранять спокойствие – все это делается во благо. Предупредите работодателей, что вы на карантине”, – говорится в распространенном среди жильцов микрорайона сообщении. 

Местные власти пообещали усилить дезинфекцию общественных мест комплекса и организовать врачебную амбулаторию, которая будет обслуживать только жителей этого района. 

“Будет организована продажа продуктов питания по низким ценам. Также постоянно будет проводиться санобработка. С жителями будет проводиться разъяснительная работа. Территорию оцепили полицейские, также для дежурства по периметру ЖК привлечены военные”, – рассказали в пресс-службе акима Алматинской области. 

В Казахстане карантин был введен в нескольких домах в Алматы, Нур-Султане, Караганде и других местах, где были найдены больные коронавирусом. Но в таком количестве жильцов ранее не изолировали. 

Всего в Казахстане коронавирусом заражены 423 человека, умерли трое, вылечились 27. Самое большое количество зараженных в столице Нур-Султане – 193, на втором месте Алматы – 91 человек. Единственным регионом страны, где пока нет больных коронавирусом остается Костанайская область.

 

 



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