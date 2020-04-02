 

В Новороссийске тушат природный пожар на площади более 1,5 гектара

02.04.2020, 18:42, Новости дня

В Новороссийске ликвидируют природный пожар на площади 1,5 гектара. Информация о возгорании лесной подстилки сотрудники МЧС уличили сегодня днем. В тушении принимают участие 85 человек личного состава и 25 единиц спецтехники, передает ГТРК "Кубань".

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю в настоящий момент пожар локализован на площади 1,6 гектара. Напомним, в большинстве районов Кубани сохраняется высокая пожароопасность, в связи с эти введен строгий запрет на разжигание костров в лесах, вблизи поваленных деревьев и сухой травы.

Особый противопожарный режим сейчас действует в 9 субъектах РФ: на всей территории Липецкой, Псковской, Владимирской и Курской областей, в Карачаево-Черкессии и Хакасии, а также 11 районах Тверской области, в 8 муниципалитетах Амурской области и 9 районах Краснодарского края.

Текст:

ГТРК "Кубань"



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