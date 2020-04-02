На передовой: как врачи всего мира противостоят коронавирусу

02.04.2020, 18:42, Новости дня

Медики всего мира круглосуточно стоят на передовой войны со смертельным коронавирусом. Многие живут в больницах и в прямом смысле жертвуют собой ради спасения других.

Врачи из Рио-де-Жанейро, Монако, Анкары, Шарм-эль-Шейха, Таллина и даже русского квартала в Майами вышли на прямую связь со студией "Прямого эфира", чтобы рассказать, как они сражаются с коронавирусом, и что помогает им не заболеть.

В этой программе также — о том, в каком режиме сейчас живут и работают и обычные врачи в разных регионах России, и известные медики.

Какой прогноз ситуации дает профессор Леонид Рошаль, и где он сам находится сейчас?

Что говорит доктор Александр Мясников об отношении к врачам? Изменилось ли оно?

Какая ситуация сейчас в подмосковной Лобне, где пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус явился на рентген в поликлинику?

Что происходит в больницах Германии и Сингапура? И соблюдают ли в отдаленных регионах РФ приказ президента оставаться дома?

Об этом подробно – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".