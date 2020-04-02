 

Тиньков сложит полномочия главы совета директоров “Тинькофф Банка”

02.04.2020, 18:42, Новости дня

Предприниматель Олег Тиньков передал свои акции TCS Group в семейный траст еще 19 марта, а в ближайшее время бизнесмен сложит полномочия главы совета директоров основанного им "Тинькофф банка", передает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении банкира, он всегда рассматривал долю в капитале банка как долгосрочный и стратегический актив, который он намерен сохранить в будущем.

В связи с этим, по словам Тинькова, осенью 2019 года начался перевод прав владения акциями банка от двух компаний в семейный траст. "Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти", — написал Тиньков в заявлении.

В документе отмечается, что переход прав был осуществлен 19 марта 2020 года. Банкир также сообщил о намерении уйти с поста председателя совета директоров "Тинькофф банка". "Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", — подчеркнул он.

Ранее Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией, поэтому ему приходится бороться за свою жизнь. В то же время власти США обвинили российского предпринимателя в попытке уйти от уплаты налогов и начали добиваться экстрадиции находящегося в Лондоне банкира.



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