 

После ссоры с дочерью Успенская нашла утешение в раскрутке молодого фаворита

02.04.2020, 18:30, Разное

Певица Любовь Успенская после громкой ссоры с дочерью нашла утешение в творчестве. Звезда занялась раскруткой своего фаворита – 28-летнего певца из Грузии Левана Кбилашвили.
Внимание к себе артист привлек во время участия в шоу «Голос». Насыщенный тембр, яркая внешность молодого исполнителя не оставили равнодушными многих поклонников, в том числе и «королеву шансона». Знаменитость не только восхищается его талантом, но и мечтает «сделать из Левана большую звезду». Близкое знакомство с подопечным произошло на дне рождения Успенской. Выступление артиста стало своеобразным «подарком» от друзей певицы. Интуиция, о которой с гордостью говорит Успенская, её не подвела. Пение Кбилашвили превзошло все её ожидания. Она называет его «золотой рыбкой» и не хочет никуда отпускать. Миллионные вложения окупятся с лихвой, уверена артистка.

Продвижение грузинского певца уже началось. Вместе с Успенской певец принимал участие в её туре по Украине, где его тепло принимали зрители. В настоящее время покровительница занята поисками репертуара для своего фаворита, который не устает благодарить её на своей странице в Instagram.



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