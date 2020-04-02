Компания OPPO представила в России смартфоны Reno3 и Reno3 Pro

02.04.2020, 18:30, Разное

Китайский производитель потребительской электроники премиум-класса OPPO Electronics Corporation представил в РФ модели смартфонов Reno3 и Reno3 Pro. Презентация новинок проходила 2 апреля в режиме онлайн.

Как оказалось, разработчики лишили Reno3 и Reno3 Pro визуальных фишек в виде так называемого плавника акулы, где «скрывалась» фронтальная камера. Тем не менее, взору потребителей были представлены современные и красивые устройства, характеризующиеся высокой мощностью. Вторая из упомянутых моделей оснащена 6,5-дюймовым дисплеем AMOLED, поддержка частоты – 90 Гц, экранное разрешение – 1080 x 2400 точек. Мобильный аппарат работает на Qualcomm Snapdragon 765G. Новинка получила 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Установленные в девайсе стереодинамики поддерживают системы Dolby Atmos; имеется жидкостное охлаждение, а также NFC. Ёмкость аккумуляторной батареи – 4025 мАч, а мощность быстрой зарядки VOOC 4.0 – 30 Вт.

Что касается квадрокамеры, установленной в OPPO Reno3 Pro, её основная составляющая, на 48 Мп, базируется на сенсоре Sony IMX586, размер – полдюйма. В ней установлен широкоугольный объектив при эквивалентном фокусном расстоянии в 26 мм. Максимальное значение диафрагмы равно F1,7. Имеется возможность оптической стабилизации изображения. Остальные три камеры – на 8, 13 и 2 Мп. 32-мегапиксельную «фронталку» при диафрагме в F2,4 разработчики разместили в отверстии в экране.

OPPO Reno3 является более простым устройством, но оно отличается от версии с приставкой Pro немногим. Экранная диагональ чуть меньше – 6,4 дюйма, не имеется поддержки 90 Гц, но также была применена AMOLED-матрица. Гаджет базируется на процессоре MediaTek MTK Helio P90. Объём ОЗУ данного мобильного аппарата – 8 ГБ, ПЗУ – 128 ГБ. В отличие версии Pro, в данной модели встроенную память возможно увеличить. В Reno3 также имеется NFC, аккумулятор на 4025 мАч, мощность зарядки VOOC 3.0 – 20 Вт.

OPPO Reno3 тоже получил квадрокамеру, но есть различия. Например, в основной камере нет оптической стабилизации изображения – лишь электронная, а 44-мегапиксельный программно-аппаратный комплекс для селфи установлен в каплевидном вырезе. Используемый сенсор – Samsung Isocell Slim GH1.

Ранее сообщалось о том, что в интернете распространили новую фотографию модели смартфона Oppo Reno Ace 2 5G, а также обнародовали ряд технических особенностей этого девайса.