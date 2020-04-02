Виктор Дробыш в период пандемии коронавируса решил с дочерью заняться балетом

02.04.2020, 18:17, Разное

Виктор Дробыш в период эпидемии принял решение переквалифицироваться в артиста балета. Композитор поделился забавным роликом в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Виктор Дробыш, автор композиции Party for everebody, которую исполнили «Бурановские бабушки» несколько лет назад на «Евровидение» показал, как дочка Лида стала обучать его балету. Под постом композитор написал, что считает себя безнадежным учеником и успеха вряд ли добьется.

В комментариях к публикации музыканту написали многие российские звезды шоу-бизнеса, которые, скорее всего, также скучают дома. Денис Клявер считает, что Виктор Дробыш халтурит, а Николай носков ждет от своего продюсера шпагат.