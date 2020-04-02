Путин назначил замминистра здравоохранения РФ на пост врио главы Коми

02.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент Владимир Путин принял отставку Сергея Гапликова с поста главы Республики Коми и назначил врио губернатора этого региона Владимира Уйбу, занимавшего должность замминистра здравоохранения России.

«(…) постановляю: 1. Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию. 2. Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», – говорится в президентском указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.