 

Путин назначил замминистра здравоохранения РФ на пост врио главы Коми

02.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент Владимир Путин принял отставку Сергея Гапликова с поста главы Республики Коми и назначил врио губернатора этого региона Владимира Уйбу, занимавшего должность замминистра здравоохранения России.

«(…) постановляю: 1.      Принять отставку главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию. 2. Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», – говорится в президентском указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Собака опередила премьер-министра Финляндии в опросе на звание самого популярного жителя Тампере

25.02 / Вайнштейна после решения присяжных увезли в больницу

01.04 / В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

22.02 / Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

28.02 / Guardian – не ради коронавируса — китайский Шэньчжэнь намерен запретить употребление в пищу собак и кошек

10.02 / Названы сроки подготовки проекта новой Стратегии нацбезопасности России

04.02 / Патрушев и Салливан обсудили взаимодействие между государствами в сфере безопасности

11.02 / В ООН констатировали, что КНДР продолжает ядерную программу и незаконный импорт природных ресурсов – Reuters

09.03 / WSJ назвала цель снижения цен на нефть со стороны Saudi Aramco

04.03 / Новый смартфон iPhone 9 показали на «живом» фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска