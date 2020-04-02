 

Путин обсудил с президентом Сербии меры по борьбе с коронавирусом

02.04.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах.

«Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении», –  говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

В Кремле отметили, что помощь Сербии, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения, будет оказана. Ее осуществят по линии Министерства обороны России. 

В четверг Вучич сообщил, что в Сербию прибывает российская помощь в связи с коронавирусом. 



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