Путин обсудил с президентом Сербии меры по борьбе с коронавирусом
02.04.2020, 18:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александром Вучичем меры по борьбе с коронавирусом в обеих странах.
«Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
В Кремле отметили, что помощь Сербии, с которой Россию связывают традиционно дружественные отношения, будет оказана. Ее осуществят по линии Министерства обороны России.
В четверг Вучич сообщил, что в Сербию прибывает российская помощь в связи с коронавирусом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет