Карантину назло: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ходят в любимый тренажерный зал вопреки запретам

02.04.2020, 18:15, Разное

Яркие лосины и топ, инкрустированная брильянтами и алмазами емкость для смузи в руке и любимый мужчина рядом — сколько раз папарацци, а вслед за ними и поклонники Дженнифер Лопес видели эту ставшей привычной картину из ее ежедневнного моциона. Певица, актриса и поп-звезда уже который год блюдет фигуру и денно и нощно трудится над поддержанием хорошой формы в спортзале, а с появлением в ее жизни Алекса Родригеса теперь делает это еще и в компании возлюбленного. И, как показали последние фотографии Джей Ло и Алекса, сделанные папарацци, даже карантин и закрытие спортзалов по всей Америке не смогли остановить обоих на пути к идеальному прессу и ягодицам.

Дженнифер Лопес

“Этот тренажерный зал закрыт, оставайтесь дома и оставайтесь в безопасности” — именно такая надпись капсолоком висела на двери любимого спортзала пары. Однако, несмотря на прямое предупреждение, они все равно зашли внутрь здания через заднюю дверь, а потом точно так же оттуда вышли, а работник спортзала в маске следил за тем, чтобы Дженнифер с Алексом спокойно уселись в подъехавший к ним автомобиль. По-видимому, любимое заведение на то и любимое, что гарантировало своим звездным клиентам VIP—проход — даже в условиях государственного запрета на занятия в подобных местах.

Неизвестно, как отнесутся к такому пренебрежению общественными нормативами поклонники Джей Ло. К тому же, в нескольких особняках, которыми владеет певица, наверняка отведено особое место под комнату с тренажерами и гантелями. С другой стороны, стремлению Лопес соблюдать спортивный режим несмотря на мировую пандемию можно только позавидовать. Что она не из тех, кто пропускает тренировки и предпочитает диван скакалке сама Дженнифер не раз рассказывала в многочисленных интервью:

Иногда я прихожу домой и чувствую себя не очень хорошо. Тогда я заставляю себя пойти в спортзал. А когда я возвращаюсь, то привожу себя в порядок, укладываю волосы, делаю макияж… и чувствую себя просто невероятно. Мое тело наполнено силой, и, самое главное, я горжусь собой.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Остается надеяться, что желание выглядеть хорошо и подтянуто не подвергнет опасности, что саму Дженнифер, что ее жениха Алекса Родригеса. К слову, если их распорядок дня пока остался неизменным вопреки всем запретам, планы более долгоиграющие паре, возможно, придется отменить: речь о свадьбе, которую они планировали сыграть летом и которая теперь скорее всего будет перенесена.