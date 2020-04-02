Little Big запустили конкурс “Карантиновидение-2020” и первыми приняли в нем участие

02.04.2020, 18:15, Разное

Группа Little Big должна была представлять Россию на “Евровидении-2020” с песней Uno. Но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. Вместо музыкального состязания организаторы обещают онлайн-концерт. Впрочем, если одни конкурсанты расстроились, другие увидели в своем положении новые возможности. Так, солист Little Big Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов запустили свой собственный конкурс – “Карантиновидение-2020”.

Принять участие в нем может любой желающий. Для этого не надо не то что проходить национальный отбор, но даже выходить из дома. Достаточно написать песню, снять на телефон минутный клип, выложить в Instagram с хэштегом #карантиновидение2020 и отметить Little Big с Джараховым.

Софья Таюрская (Little Big)

Первое видео для конкурса представила вокалистка группы Софья Таюрская. Клип на песню “Самоизоляция” можно посмотреть у нее в Instagram или в ролике ниже (сразу после объявления правил конкурса Ильей и Эльдаром). В ролике были собраны все главные “символы” карантина: туалетная бумага, онлайн-тренировки, которые все смотрят, но никогда не делают, а также горы джанк-фуда. Следом свой клип представил и лидер группы Илья Прусикин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Anton LibidO – «Кристина». Заявка на участие в песенном конкурсе #карантиновидение2020 Стилист: @sonyatayurskaya Кристина: @dlgreez Клипмейкер: @alina_pasok Музыка: @sibrininv & @bimkalu Участвуй в #карантиновидение2020 Отмечай друзей в комментариях, кто находится в самоизоляции!!!

Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin) 2 Апр 2020 в 5:10 PDT

Напомним, 18 марта стало известно об отмене “Евровидения-2020” из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Первым об отмене сообщила Израильская корпорация телерадиовещания (“Кан”) в прямом эфире со ссылкой на участницу от своей страны Эден Алене и источники в команде конкурса. Якобы министр здравоохранения Нидерландов не рекомендовал проводить конкурс даже без зрителей. Спустя несколько часов информацию подтвердили и сами организаторы шоу: конкурс состоится в том же Роттердаме в мае, но уже в 2021 году.

Спустя несколько дней Европейский вещательный союз (EBU) объявил условия, при которых исполнители из разных стран смогут принять участие в музыкальном состязании в 2021 году. Как и ожидалось, они не смогут выступать с номерами, подготовленными для “Евровидения-2020”. По правилам конкурса, подавать на него можно только песни, написанные в текущем году. Более того, отправлять ли на конкурс в 2021 году новых артистов или выбранных для 2020 года, каждая страна должна будет решать сама.

Россию представить на “Евровидении-2020” должны были Little Big с песней Uno. Клип на нее и стал самым популярным среди всех видео участников “Евровидения”.