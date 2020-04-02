Эксперты полагают, что лекарства доставлять должны люди с фармацевтическим образованием

02.04.2020, 18:09, Разное

Как сообщают «Известия», Госдума готова окончательно рассмотреть сразу во втором и третьем чтении законопроект о дистанционной продаже лекарственных средств.

Обсуждение его ведется с 2017 года, в марте его должны были принять окончательно, но вернули на доработку. Причиной доработки стало включение в него возможности онлайн-заказа и доставки рецептурных препаратов. В онлайн-заказ Минздав предложил разрешить доставку рецептурных препаратов, но лишь в период чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Фармацевтическое сообщество и объединение пациентов настаивает на разрешении в любое время. Как отметил Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, в этом есть необходимость у большого количества пациентов, у которых нет возможности дойти до аптеки. Активно обсуждаемый в данный момент вопрос – кому доверить доставку медицинских препаратов, чтобы обеспечить все условия хранения лекарственных средств? Участники рынка допускают возможность доставки безрецептурных препаратов обычными курьерами. Эксперты настаивают, что доставка должна осуществляться людьми с профессиональной подготовкой и фармацевтическим образованием. Генеральный директор eapteka.ru Антон Буздалин уверен, что только специалисты могут нести ответственность за доставку, к тому же курьеры не смогут проконсультировать потребителя относительно совместимости и правил приема средств.