После сообщения Оксаны Самойловой о разводе Джиган перестал выходить на связь

02.04.2020, 18:09, Разное

Несколько дней назад супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова пояснила подписчикам в Instagram о принятом решении о разводе. Поклонники музыканта обратили внимание, что сам он после этого перестал выходить на связь – не делает новых публикаций в соцсети, а в аккаунте вообще не наблюдается никакой активности.

После рождения в середине февраля этого года в семье Джигана и Оксаны Самойловой четвёртого ребенка поклонники звёздной пары начали подозревать возможный скорый развод. Сначала рэпер вёл себя не совсем адекватно, размещая «странные» видео с нецензурной лексикой в соцсети, затем некоторое время находился в рехабе, а супруга в это время публиковала «грустные» посты, намекая на проблемы в отношениях. Затем Джиган с женой, тремя дочерьми и новорожденным сыном вернулся в Россию, но и на родине его поведение постоянно вызывало критику фолловеров. В итоге Самойлова откровенно пояснила о разводе, обвинив мужа в том, что он отрицал измены и постоянно давал надежду на лучшее, но всё было обманом.

Именно после этого Джиган прекратил что-либо публиковать в своём аккаунте, что встревожило его фанатов. Некоторые из них считают, рэпер наконец решил «взяться за ум» и пытается исправить ситуацию. Другие полагают, неадекватное поведение довело исполнителя до «дурки», где у него забрали средства связи, а потому он временно и не появляется в Сети.