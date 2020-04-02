Honor и Cherry выпустят яркую механическую клавиатуру

02.04.2020, 18:09, Разное

Разработчики из Honor вместе со специалистами из Cherry выпустят механическую клавиатуру. Устройство появится на рынке в двух расцветках.

Новинка является специальной версией Cherry MX Board 8.0, а также получит оригинальную подсветку RGB. Представители китайского бренда пока не раскрыли подробные данные об этой клавиатуре, но эксперты считают: поскольку вышеназванные компании сотрудничают между собой, то девайс – индивидуальная версия существующего предложения Honor.

Информации о стоимости пока не предоставлено. Напомним, что стандартная версия Cherry MX Board 8.0 обойдется покупателю в 1,8-1,9 тысяч юаней (250-270 долларов). Примерно такую же цену стоит ожидать и для механической клавиатуры Honor, предположили аналитики.