Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию к сокращению добычи нефти

02.04.2020, 18:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на сокращение добычи нефти в РФ и Саудовской Аравии на 10 млн баррелей.

«Я только что разговаривал со своим другом МБС (Мохаммедом бен Салманом), наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а может быть – существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности!» – написал Трамп в Twitter.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Позже он добавил, что Саудовская Аравия и РФ могут сократить нефтедобычу и на 15 млн баррелей.

«Может быть, даже до 15 миллионов баррелей. Хорошие, замечательные новости для всех!» – добавил Трамп.

…..Could be as high as 15 Million Barrels. Good (GREAT) news for everyone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

В четверг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Трамп обсудили положение на мировом энергетическом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SPA.

Между тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг заявление Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин разговаривал по телефону с принцем Саудовской Аравии.

«Нет. Не было такого разговора», – сообщил Песков.

Ранее Путин заявил, что сильный ценовой всплеск на мировых рынках нефти неизбежен, если отрасль не получит достаточного финансирования. По словам президента, РФ обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США.