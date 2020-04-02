Появились прогнозы об объединении Архангельской области с НАО

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02.04.2020, 18:08, Новости дня

Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться в один регион, который, вероятно, возглавит Александр Цыбульский, назначенный в четверг президентом Владимиром Путиным на должность врио губернатора Архангельской области. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от области Андрей Палкин.

«Задачи там поставлены возможности объединения регионов. (…) В принципе давно витает такая идея по объединению Архангельской области и НАО в один регион, и на сегодняшний день она актуальна», – приводит его слова РИА «Новости».

Ненецкий автономный округ, согласно уставу Архангельской области, входит также в состав Архангельской области, являясь одновременно субъектом Российской Федерации и составной частью области. Это самый малонаселенный российский регион.

В четверг президент Владимир Путин принял отставку Игоря Орлова с поста губернатора Архангельской области и назначил Александра Цыбульского, экс-главу Ненецкого автономного округа, временно исполняющим обязанности региона. В то же время российский лидер назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы НАО.



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