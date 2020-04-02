Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом

02.04.2020, 18:01, Разное

О подготовке обращения Путина к народу 2 апреля в связи с коронавирусом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точное время пока не определено.

“Будет примерно во второй половине дня. Он сейчас работает над текстом этого обращения”, – заявил он в беседе с журналистами.

Выступление главы государства транслировалось по всем федеральным каналам. Смотреть выступление Путина к народу можно было и онлайн, например, в YouTube.

В ходе обращения к народу Путин объявил о введении новых мер для борьбы с коронавирусом. В частности, президент продлил нерабочую неделю.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Апр 2020 в 4:34 PDT

Напомним, что 25 марта российский президент обратился к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В ходе выступления Владимир Путин анонсировал несколько важных общественных изменений. В частности, он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

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