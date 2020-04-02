Доходность от экспортной продажи российской нефти Urals стала отрицательной

02.04.2020, 17:55, Разное

На фоне общего снижения стоимости энергоносителей формульные цены российской нефти марки Urals опустились ниже нуля. Об этом сообщает аналитическое агентство Argus.

Снижение котировок произошло из-за того, что расходы на транспортировку продукта, с учетом прочих издержек, берет на себя поставщик. За последние два дня эти затраты превысили стоимость топлива на рынке. В агентстве отмечают, что ценовые формулы, достигшие отрицательных значений, являются основным ориентиром для ценообразования и внутри страны.

Поставщики опасаются, что если ситуация не изменится, то им станет невыгодно продавать топливо за рубеж. В последние дни марта котировки Urals падали на 20%: впервые с 1999 года стоимость нефти этой марки опустилась до 13 долларов за баррель.

В январе на фоне пандемии коронавируса спрос на нефть снизился, после чего цены на топливо начали падать. Ситуацию усугубило и то, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном уменьшении объема добычи нефти. В результате, цена на нефть Brent рухнула более чем на 30%, начали падать и котировки других марок.

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