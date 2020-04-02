 

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+

02.04.2020, 17:53, Новости дня

Власти Саудовской Аравии призвали как можно скорее провести встречу стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA.

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти. Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».

Нефть резко подешевела после того, как РФ и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта и решили активно наращивать добычу. На этом фоне американские СМИ заявили, что в ситуации с обвалом цен на нефть США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти.

Тем временем Саудовская Аравия начала увеличивать поставки нефти на рынок, однако в ситуации стремительного падения спроса сырье оказалось просто некому продавать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Кабмин изменил “абсолютно советское” название школьного предмета “Защита Отечества”

01.04 / Россия, Беларусь, Центральная Азия, Ближний Восток и Европа. Последние данные по коронавирусу

22.02 / В РФ снизились продажи автомобилей марки Jaguar

16.02 / Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной по расследованию катастрофы самолета МАУ

20.02 / Британским школьникам дали неприятный совет о проявлении любви

06.02 / Тимошенко заняла кресло спикера после столкновений в Раде

06.03 / Шмыгаль уже оправдывается: про воду в Крым – не так поняли

21.02 / Зеленский пообещал вернуть домой оставшуюся в Китае из-за собаки украинку

13.02 / В результате ДТП в России погибли восемь украинцев

12.02 / Дело Шеремета. Подозреваемой Дугарь назначили две экспертизы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска