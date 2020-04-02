«Переживать не нужно»: Екатерина Климова призывает людей дозировать информацию о COVID-19

02.04.2020, 17:53, Разное

Екатерина Климова просит людей дозировать новости о COVID-19. Актриса дала советы подписчикам и пожелала всем здоровья и сил.

На своей странице в Instagram Екатерина Климова опубликовала видео, где пояснила подписчикам о своем отношении к коронавирусу и выразила поддержку фанатам в такое непростое время. Сначала она обращалась в докторам, которым очень тяжело сейчас, и заверила, что каждый должен ценить их труд. Также звезда считает, оказывают помощь медикам люди, которые остаются дома и не подвергают риску остальных.

Артистка также обращалась к главам семей, которые в ответе за атмосферу в доме. Знаменитость просит ограждать семью от лишней информации, считая, что, раз посмотрев новости, можно скорректировать дальнейшие действия, но нельзя постоянно нагружать себя информацией.

Екатерина Климова советует общаться с детьми и смотреть хорошие кинофильмы. Она подчеркивает, что когда-то всему приходит конец, как заканчиваются и эпидемии. В конце ролика звезда просит обращать внимание на людей, за которыми никто не ухаживает. Также актриса желает подписчикам здоровья.