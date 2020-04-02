 

Олег Тиньков ушел с поста главы совета директоров «Тинькофф банка»

02.04.2020, 17:48, Новости дня

Российский бизнесмен Олег Тиньков решил покинуть пост главы совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших недель, об этом сообщил его представитель.

«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», – передает ТАСС слова Тинькова со ссылкой на его официального представителя.

Как сообщили в банке, 19 марта Тиньков передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст. В его заявлении говорится, что долю в капитале «Тинькофф» он всегда рассматривал «в качестве долгосрочного стратегического актива», который хотел бы сохранить за собой в будущем.

«В этой связи, в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями Тинькофф от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», – передает РИА «Новости» заявление бизнесмена.

Ранее Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.



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