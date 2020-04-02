Путин назначил Юрия Бездудного врио главы Ненецкого автономного округа

02.04.2020, 17:48, Новости дня

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, назначенного главой Архангельской области, президент Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы НАО.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», – говорится в указе президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в четверг Путин принял отставку Игоря Орлова с поста губернатора Архангельской области и назначил Александра Цыбульского, экс-главу Ненецкого автономного округа, временно исполняющим обязанности региона.

Бездудный с марта 2019 года занимал пост заместителя губернатора НАО. Ему было поручено курировать работу аппарата администрации Ненецкого АО и департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

Юрий Бездудный проходил военную службу в органах государственной безопасности с 1987 по 2007 год, с 2007 года занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации, с 2013 года работал вице-президентом OOO «Интерактивный банк». В 2014-м занимал должность заместителя главы администрации Одинцовского округа.