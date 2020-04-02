 

Мнение: плохо быть Трампом

02.04.2020, 17:37, Разное

 Вот какая невезуха.
   Дональд Трамп так замечательно руководил американской экономикой – и довел безработицу до самого низкого за 50 лет уровня, и надзирал за 10-летним ростом экономики…а тут пришел год Крысы и все нагадил!
 Итак, количество заявок по безработице подпрыгнуло до 3.28 МИЛЛИОНОВ (предыдущий рекорд был установлен в 1982 году – 695 тысяч).
 По оценкам экономистов (Голден-Саш) к середине года уровень безработицы достигнет 15% (3.2-3.5% был в феврале). Падение ВНП составит в первом квартале 9%, а во втором может достичь всех 34%…..

 И все это благодаря мудрому и чуткому руководству гениального президента, который пару недель назад утверждал, что COVID-19 не страшнее простуды, а падение цен на нефть это подарок автомобилистам.
 Я очень сочувствую американцам и всем другим народам, которые оказались в этой вирусной лодке, и я думаю, что мы сможем из неё вылезти потрепанными, но не побежденными.
 И я даже не собираюсь винить Трампа в том, что его правительство оказалось абсолютно не готовым к этой эпидемии – ни одно правительство не оказалось на высоте.
 Я просто хочу указать на тот факт, что Дональд-The Buffoon несет такую же ответственность за предыдущий рост американской экономики, как я за её нынешний провал.
 Чем Трамп действительно озабочен, так это президентскими выборами в этом году, которые для него могут кончиться очень плохо.
 Будем надеятся.
https://www.cnn.com/2020/03/26/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html
https://en.as.com/en/2020/03/31/other_sports/1585657438_056883.html
https://www.cnn.com/2020/03/31/economy/us-economy-coronavirus/index.html

Источник: Теория элит



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