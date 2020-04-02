В разведке США уверены, что Китай скрывал масштабы заражения коронавирусом – Bloomberg

02.04.2020, 17:35, Новости дня

Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Об этом говорится в секретном докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg.

Чиновники, знакомые с докладом, делают вывод, что власти Китая поступали намеренно. Двое собеседников прямо назвали цифры официальной статистики поддельными.

Кроме того, методология подсчета в КНР менялась несколько раз. Из общей статистики исключали бессимптомные случаи, а затем их добавляли.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог быть в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”. Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

Как отмечает Bloomberg, занижать официальные числа заболевших могут также Россия, Иран, Саудовская Аравия и Индонезия, а КНДР до сих пор не сообщила ни об одном случае COVID-19.

По данным Национального комитета здравоохранения КНР, с начала вспышки были инфицированы 81 589 человек, 3318 из них умерли. В последнее время диагноз COVID-19 в стране ставят только людям, прибывшим из-за рубежа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 956 тыс., из них более 202 тыс. выздоровели, а около 48,5 тыс. умерли.