 

Боевики ДНР и ЛНР назвали имена 19 человек, которых планируют обменять

02.04.2020, 17:35, Новости дня

Незаконные террористические формирования “Донецкая народная республика” и “Луганская народная республика” готовы обменять 19 удерживаемых украинцев. Их имена назвали представительницы боевиков, так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева, сообщает “Радио Свобода”.

Со стороны группировки “ДНР” список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович, 26.07.1991 г.р .;
Гриненко Николай Николаевич, 09.06.1998 г.р .;
Илюхин Николай Викторович, 25.11.1959 г.р .;
Карась Владимир Владимирович, 29.06.1968 г.р .;
Костев Евгений Игоревич, 05.05.1980 г.р .;
Помеляйко Александр Владимирович, 21.09.1986 г.р .;
Садовский Александр Петрович, 12.05.1976 г.р .;
Шайдов Виктор Анатольевич, 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки “ЛНР”:

Желдак В.А.
Можаев В.В.
Мироныч С.В.
Полозов Н.Н.
Попова А.А.
Русинов С.В.
Сливка И.Д.
Сливка А.Д.
Табачный А.Е.
Штиль А.П.
Яковенко А.А.

31 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обмен может начаться в ближайшие недели.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. Это произошло у КПВВ “Майорское” в Донецкой области вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина выдала 127 человек.

В интервью турецкому телеканалу TRT Haber, обнародованном 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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