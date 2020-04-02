Опрос: Хуже всего украинцы относятся к Ермаку, лучше всего – к Зеленскому

02.04.2020, 17:35, Новости дня

Только 6% украинцев положительно относятся к главе Офиса президента Андрею Ермаку. В февраля таких было 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

38% опрошенных украинцев относятся к Ермаку негативно (в февраля – 31%), а 56% нейтрально (в февраля – 57%).

К президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% опрошенных (в феврале – 48%), нейтрально – 33% (в феврале – 29%), отрицательно – 21% (в феврале – 24%).

К премьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%.

К главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто его знает (в феврале – 28%), нейтрально – 51% (в феврале – 51%), отрицательно – 21% (в феврале – 22%).

К министру внутренних дел Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально – 53%, отрицательно – 35%.

Инфографика: kiis.com.ua

29 марта нардеп от “Слуги нароад” Гео Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых брат Андрея Ермака Денис якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.