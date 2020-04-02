Калифорнийская энергетическая компания занялась ремонтом аппаратов ИВЛ

02.04.2020, 17:31, Новости дня

Калифорнийская энергетическая компания Bloom Energy занялась ремонтом и модернизацией аппаратов искусственной вентиляции легких, последовав призыву властей штата помочь восполнить нехватку этого жизненно важного медицинского оборудования в связи с пандемией коронавируса.

Как рассказал агентству Associated Press директор производственного отдела компании Джо Тави, власти штата обратились к компании за помощью в модернизации имеющихся старых аппаратов ИВЛ.

Тави скачал 300-страничное руководство по эксплуатации и вместе с сотрудниками разработал план усовершенствования аппаратов.

С тех пор компания починила более 400 аппаратов – в среднем по 100 штук в день.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, штату с населением около 40 миллионов человек необходимо около 10 000 аппаратов ИВЛ. По оценкам Общества интенсивной терапии, всего в стране нужно до 900 000 аппаратов, а на данный момент имеется всего около 200000.

Другие американские компании, в том числе производители одежды и автомобилей, также перепрофилируют свои производства, чтобы восполнить нехватку медицинского оборудования и защитной экипировки на фоне пандемии.