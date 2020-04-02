Коронавирус в Беларуси: официально и на самом деле

02.04.2020, 17:31, Новости дня

Согласно официальной статистике на 2 апреля, в Беларуси с начала объявления пандемии коронавируса инфицировано 163 человека, 53 излечились, 2 человека скончались.

С такими данными Беларусь выгодно смотрится не только на фоне большинства стран Евросоюза, но даже в сравнении с Россией, где на этот же день зафиксировано 3548 заражений Covid-19 при 31-м смертельном исходе.

Тем не менее, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к России, которая по его же выражению «полыхает от коронавируса», за помощью в обеспечении населения своей страны медицинскими масками, тестовыми системами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

При этом в самой Беларуси не отменены спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, работают учебные заведения, предприятия общественного питания и кинотеатры. А некоторые высказывания президента республики стали мемами не только в Беларуси, но и в России. Например, такие: «Трактор вылечит всех!», «Запирать (людей) в этих тухлых квартирах — это не метод», «водкой… не только руки надо мыть, но и в день 40−50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус», «Холодильник этот – антивирусное лекарство, самое настоящее!»

Наконец, Александр Лукашенко признался, что следует «формуле Трампа»: «Мне очень понравилось, когда он откровенно сказал: если мы немедленно не начнем работать, то людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса».

«Если не принять мер, то через месяц-другой работать будет некому»

Для того, чтобы понять, что на самом деле происходит в стране с населением в девять с половиной миллионов человек, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась к региональным экспертам.

Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает: «Власть оказалась абсолютно не готова к тому, что происходит – ни материально, ни организационно, ни политически. При том, что они наблюдали за ситуацией два с половиной месяца, и за это время не было сделано ровным счетом ничего!».

По словам эксперта, белорусское общество хочет знать правду для того, чтобы осознать масштаб связанных с этим проблем. В то время как основные усилия власти направлены на ограничение информации, оправдывая это стремлением предотвратить панику. «И что самое плохое в этой ситуации – мы наблюдаем полную беззащитность медиков при крайне низком уровне обеспечения средствами защиты, хотя эти средства на внутреннем рынке есть. Их просто нужно купить».

Андрей Поротников также отмечает отсутствие координации между самими институтами власти, и складывается впечатление, что все работают по своим собственным планам, не согласуя их с министерством здравоохранения. «В итоге большая часть усилий просто не эффективна», – сокрушается собеседник «Голоса Америки».

К намерениям президента Беларуси следовать «формуле Трампа» Поротников относится скептически. «Безусловно, работать надо, этого никто не отрицает. Но если не принять превентивных мер, то через месяц-другой работать будет некому, и экономика просто встанет», – отметил он. И рассказал, что есть информация об остановке работы одного из ведущих предприятий белорусского ВПК, поскольку среди его сотрудников был обнаружен инфицированный вирусом Covid-19. При этом Андрей Поротников не стал уточнять, о каком именно предприятии идет речь.

Также две недели назад в одном из подразделений белорусской армии был введен карантин, поскольку у одного из офицеров также был заподозрен коронавирус. «Прошло две недели, а информация о состоянии здоровья этого человека отсутствует.

Вообще, возникает большой вопрос, насколько та манера реагирования не ситуацию, которая избрана белорусскими властями, соответствует поддержанию экономики и сохранению спокойствия в обществе? Как раз наоборот – она вызывает дополнительную волну паники, слухов и так далее», – резюмирует руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.

«Многие радуются тому, что можно свободно выпить»

Лидер белорусской партии «Народная Громада» Николай Статкевич напомнил, что в период эпидемии свиного гриппа в 2009 году Александр Лукашенко заявлял: «Медикам приходится бороться не только с самим заболеванием, но и с ажиотажем… давно ли мы перестали “кукарекать” по поводу “птичьего” гриппа? Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим».

Тогда белорусским врачам было предписано отрицать угрозу распространения этого заболевания и утаивать диагнозы свиного гриппа. «В результате смертельные случаи списывали на пневмонию. Очевидно, Лукашенко понравился этот результат, и он решил повторить его теперь», – полагает оппозиционный политик.

Мотивы такого поведения белорусского президента Статкевич объясняет так: «У нас и так очень сложная ситуация в экономике. Действующая система держалась на российских дотациях, и она шла к краху. Было понятно, что если Лукашенко не уступит Москве по поводу интеграции, то уже в следующем году крах будет неизбежен. Но идти на какие-то дополнительные затраты ради людей Лукашенко не захотел».

В то же время, по словам Статкевича, в обществе растет недовольство действиями властей и недоверие к самому Лукашенко. «И сейчас мы видим, как люди, работающие в системе здравоохранения, преодолевают страхи и сообщают ужасные вещи о действительном положении дел. А господин Лукашенко пытается общество успокоить, объяснить, что все нормально. То есть, его стратегия, по-видимому, состоит в том, чтобы мы как можно быстрее все переболели, кто-то умрет, и эти смерти можно будет списать на пневмонию. Статистика – в его руках и количество смертей всегда можно занизить. Даже если от коронавируса умрет несколько тысяч человек, то эти данные можно будет спрятать», – считает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Николай Статкевич полагает, что для снижения уровня опасности следовало бы перевести школы и вузы на дистанционное обучение, закрыть кинотеатры и парки отдыха и закрыть въезд в страну. «Так сделали все наши соседи, а мы – нет. И получается, что к нам можно приезжать, а мы никуда выехать не можем.

Но Лукашенко действует в рамках какой-то сумасшедшей логики. Он продолжает расхолаживать людей. Чем это закончится, никто не знает.

Сейчас поступают тревожные сигналы, особенно из Витебской области. Там более тысячи двухсот человек госпитализированы с пневмонией. Вот такая у нас ситуация», –рассказывает он.

Официальную статистику о количестве заболевших и умерших от коронавируса лидер «Народной Громады» называет «лживыми сведениями». «Первый летальный случай, который они (власти Беларуси – А.П.) признали, это смерть известного актера Витебского областного театра Виктора Дашкевича. Это уже невозможно было спрятать», – констатирует Николай Статкевич. И подытоживает: «Информация прорывается. Я не знаю, как общество отреагирует, когда начнутся массовые смерти. А врачи, которые решаются говорить правду – и их становится все больше – говорят, что у нас будет очень тяжелая ситуация. Мы – лидеры оппозиции – призываем организовать народный карантин, рекомендуем самоизоляцию, советуем не пускать детей в школу. А с другой стороны, глава государства по телевизору говорит: да выпейте водки!

И я обратил внимание на то, что в том районе, где я живу, появилось намного больше пьяных компаний. Многие радуются тому, что можно свободно выпить, и милиция тебя не тронет – президент же разрешил, сказав, что это лекарство от короновируса. И люди не слишком образованные, из низших социальных слоев этому призыву охотно следуют».