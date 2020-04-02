Российским медикам в Бергамо сварили борщ

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02.04.2020, 17:30, Новости дня

Российским медикам и специалистам, которые прибыли в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, местные повара в столовой сварили борщ, сообщила культурная ассоциация «Ломбардия – Россия».

Итальянские повара приготовили блюдо по русскому рецепту, чтобы российские медики чувствовали себя как дома, передает ТАСС. 

Российский вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook опубликовал фото из местного ресторана.

Блюдо сопровождалось запиской с надписью «извините, это в первый раз», подразумевающей, что повара приготовили борщ впервые в своей практике.

По словам Семенова, итальянский повар не смог раскрыть секрет настоящего борща.

«Могу сообщить: это был просто свекольник. Простой, банальный свекольник, где свекла порезана (хи-хи-хи) кубиками. Не всякий Джованни доготовит до середины борща», – написал медик.

Он уточнил, что их накормили «свекольно-капустно-картофельным супом на мясном бульоне». Вирусолог подчеркнул, что суп стал для всех «маленьким праздником и большим сюрпризом».

По данным Минобороны России, 1 апреля российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку трех пансионатов для пожилых людей.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь. А губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно.



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